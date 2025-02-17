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Дрон на оптоволокне ликвидировал бронеобъект ВСУ в Харьковской области

Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2025-02-17 16:01:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение бронеобъекта ВСУ в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Цель была поражена точным попаданием FPV-дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю оператором группировки войск «Север».

Разведывательное подразделение группировки с воздуха обнаружило в лесистой местности вражескую технику. После анализа данных было принято решение о нанесении точечного удара.

Для выполнения боевой задачи российские разведчики скрытно выдвинулись к переднему краю. В подходящий момент оператор FPV-дрона успешно навел беспилотник на цель и уничтожил машину противника точным попаданием. На кадрах, снятых от первого лица, видно, как беспилотник летит на цель, а в момент удара запись прерывается.

Применение FPV-дронов с оптоволоконным управлением стало одним из новых направлений боевого применения беспилотных систем. В отличие от традиционных FPV-дронов, работающих на радиосигнале, модели с оптоволоконной связью не уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы противника, что значительно повышает эффективность их использования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО
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