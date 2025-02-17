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Воробьев объяснил запрет на продажу алкоголя во дворах Подмосковья

Будут закрыты все алкомаркеты, у которых есть вход со стороны двора.
Владимир Рубанов 2025-02-17 14:23:16
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что решение ограничить торговлю алкоголем во дворах вызвано многочисленными жалобами жителей на такие магазины. Об этом сообщает 360.ru.

В пятницу Мособлдума при поддержке главы региона приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах Подмосковья. Будут закрыты все алкомаркеты, у которых есть вход со стороны двора.

Кроме того, ограничат продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены во дворах. Это не коснется только ресторанов. Закон начнет действовать с 1 сентября.

«Мы часто слышали от жителей жалобы на алкомаркеты и ночные заведения. Эта проблема... актуальна для многих городов области, где алкоголь слишком доступен, особенно на пути детей в школу или из детского сада», - сказал глава региона.

По его словам, после обсуждений с продавцами алкоголя удалось найти компромисс. В прошлом году зафиксировано около 2 000 жалоб на алкомаркеты. Депутаты тоже регулярно получают подобные обращения от жителей.

«Были достаточно оживленные дискуссии, но примечательно, что даже те, кто продает алкоголь, согласились с тем, что это был перебор», - сказал Воробьев.

Особое внимание жители уделяют магазинам, вход в которые расположен со стороны детских площадок. Кроме прочего, они формируют у детей раннего возраста нормализацию употребления алкоголя.

#Подмосковье #Алкоголь #Московская область #продажа #Запрет #жилые дома #алкомаркеты
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