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В Ростовской области задержали замгубернатора региона

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Виктория Бокий 2025-02-17 12:28:30
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

Заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского задержали по делу о превышении полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

Отмечается, что Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельскохозяйственным предприятиям.

В сообщении ведомства говорится, что замгубернатора Ростовской области был проинформирован о тяжелом финансовом положении ряда региональных сельхозпредприятий.

По данным правоохранителей, Рачаловский поручил своим сотрудникам оформлять субсидии за счет федерального и регионального бюджетов, при этом осознавая незаконность выделения этих средств.

Закончилась эта история с незаконным выделением субсидий тем, что их получателей признали банкротами, а сумма в размере 155,2 млн рублей была похищена.

#в стране и мире #Ростовская область #Задержание #выделение средств #УФСБ РФ #константин рачаловский
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