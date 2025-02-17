В Москве спасли пациента, у которого 25 раз за сутки остановилось сердце

Московские врачи спасли 62-летнего пациента, у которого за сутки сердце останавливалось 25 раз. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что медики впервые выполнили операцию методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Аритмия, которая угрожала жизни мужчины, возникла на фоне ранее перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

«Благодаря верно выработанной тактике лечения и высокому профессионализму врачей ГКБ имени В.М. Буянова сердце пациента со столь сложной патологией удалось полностью восстановить», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После реабилитации и контрольного обследования пациента выписали.