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В Москве спасли пациента, у которого 25 раз за сутки остановилось сердце

Врачи провели такую операцию на сердце впервые.
Виктория Бокий 2025-02-17 11:08:28
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Московские врачи спасли 62-летнего пациента, у которого за сутки сердце останавливалось 25 раз. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что медики впервые выполнили операцию методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Аритмия, которая угрожала жизни мужчины, возникла на фоне ранее перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

«Благодаря верно выработанной тактике лечения и высокому профессионализму врачей ГКБ имени В.М. Буянова сердце пациента со столь сложной патологией удалось полностью восстановить», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После реабилитации и контрольного обследования пациента выписали.

#Москва #Медицина #врачи #Лечение #остановка сердца
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