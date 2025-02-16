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Пожар в частном доме в Шебекино унес жизни трех мужчин

Погибшим мужчинам было 36, 53 и 55 лет.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 04:05:07
© Фото: mchs31 Telegram

В Шебекино загорелся частный жилой дом, огонь распространился на 56 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека, сообщили в МЧС России.

«Огонь охватил частный жилой дом на улице Карьерная. Площадь пожара составила 56 квадратных метров», - говорится в публикации.

Уточняется, что тела троих мужчин обнаружили при тушении. Погибшим было 36, 53 и 55 лет.

Для ликвидации пожара привлекли девять специалистов и три единицы техники. Огонь удалось потушить, причина возгорания устанавливается.

#в стране и мире #пожар #шебекино
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