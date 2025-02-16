В Подмосковье на перегоне произошел сход колесной пары электрички

В Подмосковье на перегоне сошла с рельсов колесная пара последнего вагона электрички Москва - Ожерелье. Как сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал.

«Пятнадцатого февраля в 23:18 на перегоне Белые Столбы - Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва - Ожерелье произошел сход одной колесной пары хвостового вагона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту схода колес направили восстановительные поезда из Ожерелья и Люблино-Сортировочного. Пассажиров электрички пересадили в другой поезд, он находился на соседнем пути. Также в компании сообщили, что из-за произошедшего пришлось задержать несколько электричек Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород, добавили в компании.