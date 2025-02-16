Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, а также на юге, востоке и в центре страны. Об этом свидетельствуют онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены ревут в Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областях.

Напомним, российские ВС наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого был совершен теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди, а сам мост получил серьезные повреждения. Российские правоохранители пришли к выводу, что к теракту причастны украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, ОПК Украины, объектам военного управления и связи. В Минобороны не раз указывали на то, что российские войска не наносят удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.