Европу забыли спросить: как ЕС отреагировал на смену политического курса США

Эта неделя по замыслу Европы должна была стать праздником русофобов - сразу две большие сходки - саммит НАТО в Брюсселе и Мюнхенская конференция по безопасности. Европейцы ехали на эти мероприятия, готовя свои карманы - все думали, что американские представители потребуют выделить больше средств для бюджета НАТО и войны на Украине. Но за несколько часов до разговора Владимира Путина и Дональда Трампа европейскую аудиторию начал «прогревать» министр обороны США - никакой Украины в НАТО, и никаких попыток отвоевать Донбасс у России не будет.

«Мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года - нереальная цель. Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и принесет больше страданий. Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова. Это не должно быть Минском 3.0. Также США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным», - заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Первой реакцией Европы было отрицание. Гнев пришел на следующее утро, когда Европа услышала заявления Кремля и Белого дома об итогах разговора президентов. Входя в здание брюссельской штаб-квартиры НАТО, европейцы повторяли лозунг Зеленского «ничего об Украине без Украины». Только теперь к этому добавилось еще и «ничего об Украине без Европы».

«Любое соглашение без нас провалится, потому что вам нужны Европа и Украина. Так что без нас за столом переговоров, вы можете договориться о чем угодно, но это просто провалится, потому что реализация невозможна. Любое быстрое решение - это грязная сделка», - сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Жестче всех отреагировала Германия. Олаф Шольц назвал возможные переговоры «диктаторским миром» и даже пообещал наплевать на интересы своего народа, чтобы все имеющиеся деньги передать Киеву.

«Диктаторский мир никогда не получит нашей поддержки. Эти события и предложения требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы. Война на Украине квалифицируется как чрезвычайное положение для Германии. Это означает, что наша поддержка Украины, больше не зависит от других обязательств, которые наше государство должно выполнять перед своими гражданами», - заявил Шольц.

Неожиданную гибкость проявил генеральный секретарь НАТО. Еще накануне разговора Путина и Трампа Марк Рютте грозил России разрушением. Но на следующий день - передумал. Сперва заявил, что блок НАТО никогда и не рассматривал возможность принять Украину в свои ряды, а потом, на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Умеровым рассыпался в комплиментах Владимиру Путину и уважительно назвал его по имени-отчеству. Умерову оставалось неловко улыбаться.

«НАТО никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. У меня было много встреч с Путиным в моей прошлой роли в 2010-2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим переговоров - нужно, чтобы он в них участвовал», - сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Узнать, насколько серьезно настроен Трамп, европейцы рассчитывали в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности. Туда приехал второй человек в Вашингтоне вице-президент Джей Ди Венс. Но он будто презентовал новую формулу - «ничего об Украине с Европой». Во время своего выступления ни упомянул Украину ни разу, зато по Европе прошелся не стесняясь. Припомнил все: от миграционного кризиса до непризнания итогов выборов в Румынии. По словам Венса, Европа сама уничтожила демократию на своей территории.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе - это не Россия, не Китай, и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри. Отход Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Речь Вэнса в Мюнхене можно считать программным заявлением США. Вице-президент Америки говорил без обиняков - Европе пора заняться собственными проблемами вместо того, чтобы учить других как жить.

«Не все граждане наших стран считают себя дрессированными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска. Демократия зиждется на принципе что голоса людей, должны быть услышаны, их нельзя заглушить», - сказал Вэнс.

Пока он давал Старому свету отповедь лица в зале становились все мрачнее и растеряннее. Европейцы не аплодировали. Судя по глазам представителей Украины, в их головах пазл вовсе не хотел сходиться.

Европу выбросили за борт. Что делать дальше лидеры Старого света еще не придумали. Показательно насколько велик раскол даже внутри одной страны - Германии - президент призывает не паниковать и не метаться «как олени в свете фар». И в то же время министр обороны продолжает угрожать Москве.

«Давайте не будем себя вести, как олени в свете фар. У новой американской администрации иное мировоззрение, она не учитывает установленные правила, сложившиеся партнерские отношения. Мы не можем это изменить, мы должны принять это и смириться с этим», - сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что с Россией необходимо вести переговоры с позиции силы.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия не стала еще большей угрозой после этой войны. Мы должны вести переговоры с позиции сильной стороны. Украина должна вести переговоры с позиции сильного. Поэтому Германия будет оставаться сильной поддерживающей стороной», - сказал он.

Что ни о каких переговорах с позиции силы речь идти не может - киевской верхушке Джей Ди Вэнс чуть позже объяснил персонально - снова передал Зеленскому все то, что ранее обсудили Москва и Вашингтон: никакого Минска 3 и нового вооружения Украины - мир должен быть прочным.

«У нас есть несколько моментов, над которыми еще предстоит поработать. Наша главная цель, как ее обозначил президент Трамп, состоит в том, чтобы конфликт закончился. Мы хотим достичь длительного, устойчивого мира, а не такого, при котором в Восточной Европе вновь вспыхнет конфликт через пару лет», - сказал вице-президент США.

И вот любопытный момент - после переговоров с американской делегацией Зеленский дал пресс-конференцию. В самые первые секунды попросил разрешения говорить по-украински. Но американская журналистка, модератор на мероприятии, прервала его категоричным «нет».

Стоит ли удивляться, что Зеленский, слушать которого все уже устали, явился в Мюнхен не с пустыми руками? С собой он привез вероятную ядерную катастрофу - в день открытия конференции Киев устроил диверсию на Чернобыльской АЭС - ударил по защитному саркофагу дроном, чтобы уже в Германии, бросая на журналистов безумные взгляды во всем обвинить Москву.

«Ночью была атака на атомную станцию, удар пришелся на саркофаг, которым закрыт четвертый блок Чернобыльской АЭС, который сам по себе является опасным. Все-таки, 40 стран мира долго строили этот саркофаг не просто так. Сегодня был удар дроном и утром. Удар был именно в саркофаг и именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Поэтому мне кажется, что это был своего рода "привет" от Путина и Российской Федерации», - сказал глава киевского режима.

О том, что такая диверсия готовится, служба внешней разведки России предупреждала еще в начале недели. Провокации накануне международных саммитов - это вообще излюбленная тактика Киева, а уж после объявления о подготовке к переговорам Зеленский ожидаемо решился на то, чтобы пожертвовать половиной Европы.

Выплыть из водоворота, который раскручивают Зеленский и западные лидеры, на этой неделе попытались лидеры правых сил Европы. Премьер Венгрии Орбан встретился в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель. Оба против выступают против поддержки Украины - оба противостоят Брюсселю, который тянет Европу в пропасть, продолжая следовать заветам дедушки Байдена. ЕС дрожит перед Вашингтоном, говорит Виктор Орбан, и смиренно ждет участи, вместо того, чтобы заняться решением собственных проблем.

«Проблема в том, что главы и руководители Европейского союза и европейских институтов, как испуганные цыплята, они просто затаились в поле, ожидая своей участи. Я имею в виду то, что у слабаков нет будущего. Мы сидим, как обезьяны, загипнотизированные змеей, и просто ждем, что предпримет президент США. Это худшее, что мы можем сделать, потому что президент придет и сделает такое, что заставит нас попотеть. Он придет и будет представлять их собственные интересы», - заявил Орбан.

О том, что слепо следовать за Вашингтоном не получится еще в 2007 году говорил Владимир Путин. По ироничному совпадению все в том же Мюнхене. Однополярная модель себя изжила, скоро она исчезнет, сказал тогда российский лидер. В той же речи он упомянул и Евросоюз, и НАТО, которым нельзя давать права применять силу. Но тогда никто не прислушался.



Этим словам Владимира Путина в этом году исполнилось 18 лет. Но стоило ли Западу дожидаться совершеннолетия, чтобы все равно вернуться к исходной точке, через кризисы, экономические потрясения и потерю тысяч людей на бессмысленной войне с Россией. Возможно, иногда стоит учиться не на своих ошибках, а на чужом опыте.