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У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Очаг залегал на глубине 62 километра.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 02:32:17
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

У побережья Курильских островов в Тихом океане зафиксировали землетрясение, его магнитуда достигла 4,6. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир», - передает ее слова РИА Новости.

Елена Семенова уточнила, что очаг залегал на глубине 62 километра. Она также рассказала, что, по данным специалистов, угрозы цунами нет. Информация о том, ощутили ли землетрясение жители Курил, не поступала.

#в стране и мире #Курильские острова #Курилы #землетрясение
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