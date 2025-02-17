«Дунайский Сталинград»: как Красная Армия зачищала Будапешт от фашистов

Площадь Свободы в Будапеште замирает всего на минуту. Венгры вспоминают кровопролитные бои, которые длились долгие 108 дней. Каждое 13 февраля здесь отдают дань памяти погибшим красноармейцам, которые 80 лет назад положили конец гитлеровской оккупации Будапешта. Георгий Силади этот день помнит поминутно. Будучи подростком он встречал советских солдат, и тогда же выучил первые русские слова, сказанные ему бойцами. Их он помнит до сих пор.

«Я жил в Будапеште, мне было тогда 12 лет, и встретил русских офицеров, которые пришли. - "Как вы их встречали?"- прекрасно было, никого не тронули. Две недели побыли, а потом ушли и сказали: закройте и никому не открывайте двери», - вспомнил член Общества российско-венгерской дружбы Георгий Силади.

Это был сентябрь 44-го. Тогда красноармейцы только заходили на окраины венгерской столицы.

Среди всех европейских столиц, которые освобождали русские солдаты, Будапешт оказался самым крепким орешком. Историки называют эту битву «Дунайским Сталинградом». Гитлер говорил, что скорее сдаст Берлин, чем Будапешт. Венгрия была «бензоколонкой» Третьего Рейха. Поэтому фюрер стягивал войска, чуть ли не со всех фронтов и требовал бороться до последнего солдата.

Мелкими штурмовыми группами - всего по 7 человек - красноармейцы зачищали Будапешт. Перед ними поставили, на первый взгляд, невыполнимую задачу. Сохранить город и его культурное наследие, поэтому использовать авиацию и тяжелую артиллерию запретили. Советское командование требовало сохранить и жизненный уклад венгров. Это следует из рассекреченных документов, которые на этой неделе опубликовало Минобороны России.

«Сохранить без изменений все существующие в этих районах венгров органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церковно-молитвенных домов не трогать. Венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить», - говорилось в документах.

И вот яркий пример. Парламент - одно из самых величественных зданий Будапешта в неоготическом стиле. Советская армия действовала с ювелирной точностью, била только по окнам, забрасывали туда гранаты, чтобы подавить огневые точки противника. Как итог - здание уцелело.

«Все это оплачивалось жизнями советских солдат. Ведь как воевали американцы - это авиационное воздействие - разбомбить уничтожить. А мы брали города, пытаясь сохранить их культурные ценности. Потому что советское руководство понималось ответственность - не сиюминутное - а ответственность перед человечеством», - рассказал председатель отделения Российского военно-исторического общества в Серпухове Александр Макушин.

Каждый дом венгерской столицы - крепость, все кварталы - бастионы. При штурме венгерской столицы Красная армия потеряла 80 тысяч солдат и офицеров. Самое большое захоронение на кладбище Керепеши в Будапеште.

Неподалеку был военный госпиталь. Тех, кого медикам не удалось спасти, хоронили прямо в траншеях. Как только бои стихли, по всему Будапешту стали собирать тела солдат и свозить на Керепеши. Сейчас тут покоятся 6 895 красноармейцев. В их числе капитаны Остапенко и Штейнмец. Их отправили уговаривать гитлеровцев сдать город, чтобы сохранить его. Но немцы вопреки всем законам войны расстреляли парламентеров с белом флагом. Остапенко накрыли минометным огнем, а Штейнмеца - даже не подпустили и направили на него пулеметы.

Свежие георгиевские ленты развиваются над каждой фамилией погибших бойцов. В год 80-летия Победы российское посольство в Венгрии предложило соотечественникам привести в порядок могилы красноармейцев по всей стране. В очередную годовщину освобождения Будапешта люди откликнулись на призыв и отдали дань уважения предкам.

В середине января 45-го был взят Пешт. Но как оказалось это еще далеко не конец. Впереди были самые страшные и ожесточенные бои за противоположный берег Дуная - за Буду. Там находится гора Геллерт и на ней крепость. Тогда это была последняя цитадель нацистов. Оттуда их артиллерии фашисты расстреливали все мосты, полностью их подорвали. И тогда красноармейцам пришлось форсировать Дунай ценой сотен и тысяч жизней. В итоге гитлеровцев выбили и пробили прямой коридор на Берлин.



Небольшой квартал в центре города венгры оставляют нетронутым уже 80 лет, чтобы показать людям условия жизни евреев под гнетом Третьего Рейха. Голые стены, выбитые окна, темнота и мерцающий свет - так выглядело Будапештское гетто. С ним связан триумфальный эпизод битвы советских солдат за венгерскую столицу.



В седьмом округе Будапешта еще до войны компактно проживало множество еврейских семей. С приходом на эти земли Гитлера - две тысячи домов пометили желтыми звездами, огородили колючей проволокой, а где-то и стеной. Так появилось будапештское гетто. Фрагмент стены сохранился по сей день. За ней в резервации оказались более 70 тысяч человек.

В январе наступление Красной армии было настолько стремительным, что нацисты просто не успели уничтожить гетто. Советские воины освободили людей. И это был единственный в Европе случай спасения людей из еврейского гетто. Все 70 тысяч остались живы.

«Лично я считаю, что советские солдаты освободили будапештское гетто, но есть разные точки зрения, и все зависит от того, в каком районе живут сейчас люди, и где жили их предки. И сейчас очень трудно смотреть на то, что происходит сегодня в мире. Это очень похоже на то, что тут творилось во время Второй мировой войны, русские пришли и освободили Будапешт, но… видимо все началось заново», - поделился житель Будапешта Питер.

Но что бы было, если бы красноармейцы не истребили нацизм? В мемориальном центре холокоста в Будапеште - наглядная иллюстрация. На стенах линии - это так называемые линии жизни евреев до Второй мировой войны. Напротив - фотографии результатов опытов доктора Менгеле и снимки из Освенцима. К 45-му году этих линий жизни становилось все меньше.

Пожалуй, самый пронзительный памятник Будапешта находится на набережной Дуная. Скульптурная композиция, выполненная из железа - мемориал жертвам зверств нацистов, которые в ноябре 44-го проводили акты устрашения.

По словам политолога Габора Штира, история Второй мировой для Венгрии - и спустя 80 лет - болезненная тема. Сотрудничество с Германией современные власти страны называют «ошибкой» и «грехом».

«Каждое венгерское правительство обязано защищать всех своих граждан, независимо от их происхождения. Во время Второй мировой войны Венгрия не выполнила это моральное и политическое требование. Это грех, потому что в то время мы решили, что вместо защиты еврейской общины мы выбрали сотрудничество с нацистами», - заявлял венгерский премьер Виктор Орбан.

Памятник жертвам немецкой оккупации появился в Будапеште 11 лет назад, и с тех же пор его окрестили памятником раздора. Одни возводят венгров в степень жертв. Другие считают, что так венгерское правительство переписывает историю и обеляет свое участие в войне на стороне Гитлера. Последние сделали на этом месте стихийный мемориал, с доказательствами зверств нацистов.

Центральное место в композиции занимает - небесный покровитель Венгрии - архангел Гавриил. Над ним реет черный орел - символ нацистской Германии. Этот памятник вызвал волну возмущения и среди венгров, и среди еврейских общин по всему миру.

«Для них это действительно очень много значит, и они воспринимают ту победу, то освобождение, которая принесла советская армия как свою собственную. Я не буду скрывать, что не все в Венгрии видят это таким образом. Поэтому важно, что мы сегодня помним тех героев, которые принесли освобождение Венгрии, помнят. И община еврейская здесь, в Будапеште. И в целом, если вы обратите внимание, в Венгрии. К памятникам и моим ареалом российским относятся уважительно. Мы видим это особенно по сравнению с тем, что происходит в соседних странах», - заявлял чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов.

Венгрия одна из немногих европейских стран, которая однажды осознала, что с нацистской диктатурой ей не по пути. Будапешт придерживается этой линии до сих пор, и пытается проводить независимую от остального Запада политику. Как может. Не рушит памятники и сохраняет советское наследие.



В день 80-й годовщины освобождения Будапешта к обелиску советским воинам на площади Свободы пришли почтить память павших послы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. Народы этих стран и есть наследники победителей. Всего 370 тысяч красноармейцев были награждены медалью «За взятие Будапешта» - сами ветераны Великой Отечественной приравнивают ее к ордену.