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Восемь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток в Иваново

На улице столкнулись два маршрутных автобуса, среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних.
Дарина Криц 2025-02-16 20:22:03
© Фото: mchsivanovo Telegram

В Иваново восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов. Среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних.

Как сообщил региональный главк МЧС РФ, авария произошла на улице Лежневской в 19:35 по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних граждан (угрозы жизни нет)», - уточнили в ведомстве.

На опубликованных фото видно, что у одного из автобусов практически полностью разбито заднее стекло. Повсюду на асфальте лежат осколки стекол.

Прибыли пожарно-спасательное подразделение и скорая медицинская помощь. Врачи осматривают граждан на месте дорожно-транспортного происшествия.

#в стране и мире #авария #иваново #ДТП #автобусы
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