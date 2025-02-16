Восемь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток в Иваново

В Иваново восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов. Среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних.

Как сообщил региональный главк МЧС РФ, авария произошла на улице Лежневской в 19:35 по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних граждан (угрозы жизни нет)», - уточнили в ведомстве.

На опубликованных фото видно, что у одного из автобусов практически полностью разбито заднее стекло. Повсюду на асфальте лежат осколки стекол.

Прибыли пожарно-спасательное подразделение и скорая медицинская помощь. Врачи осматривают граждан на месте дорожно-транспортного происшествия.