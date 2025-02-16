СК завел дело после смерти мальчика в семье противников медицины

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после того, как в отрицающей медицину семье умер ребенок. Трагедия произошла в частном доме садоводства в Красносельском районе города.

Телеканал 360.ru, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ, сообщил, что о смерти шестилетнего мальчика стало известно от бригады скорой помощи, которые приехали на место происшествия. Сейчас там работают криминалисты, они назначили ряд экспертиз, включая медицинскую, что бы установить причину смерти ребенка.

Местная прокуратура поставила под свой контроль расследование уголовного дела.

Также в сообщении говорится, что ребенок страдал от серьезного заболевания. Однако, как сообщает телеканал, ссылаясь на телеграм-канал «Mash на Мойке», родители никогда не показывали мальчика врачам, поскольку относились к медицине скептически.

Известно, что родители пытались вылечить рожденного с тяжелым недугом ребенка при помощи массажа и трав. Но болезнь прогрессировала. Скорую вызвал отец ребенка после того, как мальчик потерял сознание. Однако, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.