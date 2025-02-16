МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК завел дело после смерти мальчика в семье противников медицины

Рожденного с тяжелым заболеванием ребенка родители лечили массажем и отварами трав.
Игнат Далакян 2025-02-16 18:34:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после того, как в отрицающей медицину семье умер ребенок. Трагедия произошла в частном доме садоводства в Красносельском районе города.

Телеканал 360.ru, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ, сообщил, что о смерти шестилетнего мальчика стало известно от бригады скорой помощи, которые приехали на место происшествия. Сейчас там работают криминалисты, они назначили ряд экспертиз, включая медицинскую, что бы установить причину смерти ребенка.
Местная прокуратура поставила под свой контроль расследование уголовного дела.

Также в сообщении говорится, что ребенок страдал от серьезного заболевания. Однако, как сообщает телеканал, ссылаясь на телеграм-канал «Mash на Мойке», родители никогда не показывали мальчика врачам, поскольку относились к медицине скептически.

Известно, что родители пытались вылечить рожденного с тяжелым недугом ребенка при помощи массажа и трав. Но болезнь прогрессировала. Скорую вызвал отец ребенка после того, как мальчик потерял сознание. Однако, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Медицина #Трагедия #ребенок #Уголовное дело
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 