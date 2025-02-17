Колокол и штопоры: как Су-57 покорил сердца гостей Aero India

С 10 по 14 февраля в индийском Бангалоре развернулась настоящая битва титанов. На международном авиасалоне Aero India на одном поле, буквально нос к носу, встретились непримиримые конкуренты и лучшие истребители мира - новейший российский Су-57 и американский F-35.

Для Су-57 это второй выезд за рубеж. Первый был три месяца назад в Китай. Но Индия - это особый случай: страна с самым большим населением на планете является одним из крупнейших импортеров вооружения. Войти на этот рынок мечтают многие. «Рособоронэкспорт» привез туда большой пакет предложений.

Когда американская сторона узнала про участие России, они даже хотели отказаться от показательного полета в Индии, но потом передумали и вызов все-таки приняли. И благодаря этому, участники и зрители смогли действительно исторический момент.

Как только Су-57 вышел на поле для тренировочного полета и прошел мимо F-35, обслуживающий его персонал в форме ВВС США тут же достал телефоны. Дальше произошло невероятное: все ждали от российского шеф-пилота Сергея Богдана полета на разогрев, а он сразу зашел с козырей.

Короткий разбег - всего 250 метров. И несколько фигур, которые ни один самолет НАТО, по крайней мере в присутствии камер, не делал никогда. Штопор в 2,5 витка, а затем - восходящий штопор. Позже летчик сказал, что для него это было 10 из 10. Во время исполнения его летной программы публика внизу ликовала.

Но буквально через 15 минут после нашего Су-57 взлетел американский F-35, благодаря чему все смогли воочию убедиться, насколько отличаются летно-технические характеристики этих двух конкурентов.

Сначала F-35 развернулся на месте. И тут показалось первое важное отличие - двигатель у американца всего один. Сразу видно, что F-35 - достойный соперник, выиграть у которого в отрытом состязании - это не значит обыграть слабака. И хотя этот двигатель мощнее нашего, но зато у Су-57 их два, что позволяет поднять в воздух больше полезной нагрузки.

Тем временем F-35 вышел на старт. Разбег, отрыв, уборка шасси, разгон над полосой с оглушительным грохотом на минимальной высоте и вираж влево. Во время демонстрационного полета американец еще дважды заходил на посадку, и, убирая шасси, на минимальной высоте с грохотом проносился над полосой, каждый раз все ближе к зрителям.

И хотя полет F-35 эффектно смотрелся за счет шума и грохота, но многократный повтор одних и тех же действий наглядно показал, что это, хоть и очень добротный, но прежде всего истребитель-бомбардировщик, он не предназначен для маневренного воздушного боя.

Тем временем истребитель Су-57 уже размялся и, к удивлению публики, пошел на второй полет. Словно раззадоривая соперника, герой России летчик Богдан повторил всю программу максимум, хотя между первым и вторым вылетом прошло всего полчаса. В ужасную жару, когда даже человеку второй раз тяжело выйти на улицу, самолет Су-57 наглядно продемонстрировал, что жара ему не помеха. И показал еще одну фигуру - колокол, когда истребитель практически замирает в верхней точке.

Публика увидела, что Су-57 завис в воздухе на несколько секунд, как НЛО, а потом включил форсаж и ушел с колокола с набором высоты. Такое в мире может делать только Су-57.

Более подробно о прошедших в Индии авиашоу и авиационной выставке смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».