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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Чувашии

Специалисты обнаружили тела мальчиков возраста двух и четырех лет, когда тушили пожар.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 01:58:22
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Чувашии пожар унес жизни двоих маленьких детей. Трагедия произошла в поселке Атрать - загорелся частный дом, в котором жила семья из четырех человек, рассказали в МЧС.

«При тушении обнаружены тела 2-летнего и 4-летнего мальчиков», - говорится в сообщении ведомства.

Их родители, 27-летняя женщина и 36-летний мужчина, попали в больницу.

Специалисты МЧС ликвидировали пожар на 40 квадратных метров. Для этого они привлекли шесть пожарных и три единицы техники. Причина возгорания неизвестна.

#в стране и мире #пожар #ЧП #Чувашия
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