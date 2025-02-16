Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Чувашии

В Чувашии пожар унес жизни двоих маленьких детей. Трагедия произошла в поселке Атрать - загорелся частный дом, в котором жила семья из четырех человек, рассказали в МЧС.

«При тушении обнаружены тела 2-летнего и 4-летнего мальчиков», - говорится в сообщении ведомства.

Их родители, 27-летняя женщина и 36-летний мужчина, попали в больницу.

Специалисты МЧС ликвидировали пожар на 40 квадратных метров. Для этого они привлекли шесть пожарных и три единицы техники. Причина возгорания неизвестна.