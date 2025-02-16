В Греции активисты заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для ВСУ

В порту греческого города Лаврион активисты заблокировали грузовики, которые должны были доставить 350 тонн тротила на завод, где производят 155-мм снаряды для Украины. Об этом сообщает сайт 902.gr. Недовольство людей вызвало то, что взрывчатку собирались везти без усиленных мер безопасности через жилые кварталы.

В ходе акции активисты добились возвращения опасного груза на корабль. Кроме того, была достигнута договоренность, что теперь транспортировка будет проходить ночью.

Также полицейские составили протокол в отношении грузовиков, которые покинули порт и отправились на завод без соблюдения мер безопасности.

Напомним, это уже не первая подобная акция, которую провели греческие активисты. Так, в марте прошлого года они заблокировали поезд с военной техникой США, который направлялся из порта Александруполис в Болгарию, и написали на ней «убийцы, убирайтесь домой».

В том мероприятии участвовали члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации. Они кричали «Александруполис - порт народов, а не оплот империалистов» и требовали войска НАТО покинуть регион.