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Не менее 15 человек погибли в давке на вокзале в Нью-Дели

Как сообщили местные власти, сейчас ситуация находится под контролем.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 01:29:20
© Фото: Hindustan Times via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

На вокзале Нью-Дели в Индии произошла смертельная давка, в которой погибли не менее 15 человек. Из них трое детей, двое мужчин и десять женщин.

Как сообщает RT, причиной давки стал большой наплыв пассажиров в связи с задержкой двух поездов. Отмечается, что по факту произошедшего начато расследование.

К вокзалу направили четыре пожарные машины, также на месте развернули дополнительные силы безопасности. Местные власти заверили, что сейчас ситуация находится под контролем.

#в стране и мире #Индия #Трагедия #вокзал #давка
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