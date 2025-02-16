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Сириец зарезал подростка и ранил шестерых человек в Австрии

По данным полиции, 23-летний гражданин Сирии напал на прохожих с ножом, его мотивы неизвестны.
Анастасия Бобылева 2025-02-16 00:47:20
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

В городе Филлах в Австрии произошло смертельное нападение с ножом. По данным полиции, мужчина зарезал 14-летнего подростка и нанес ранения еще шести людям, сообщается на сайте Österreichischer Rundfunk (ORF).

Трагедия произошла недалеко от главной площади города 15 февраля около 16:00. Все случившееся видел свидетель - 42-летний водитель-доставщик еды. Он наблюдал из автомобиля, как злоумышленник напал на нескольких прохожих. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Сирии. Отмечается, что раньше он не привлекал внимания полиции. Его мотивы пока неизвестны.

#в стране и мире #австрия #нападение #криминал
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