Сириец зарезал подростка и ранил шестерых человек в Австрии

В городе Филлах в Австрии произошло смертельное нападение с ножом. По данным полиции, мужчина зарезал 14-летнего подростка и нанес ранения еще шести людям, сообщается на сайте Österreichischer Rundfunk (ORF).

Трагедия произошла недалеко от главной площади города 15 февраля около 16:00. Все случившееся видел свидетель - 42-летний водитель-доставщик еды. Он наблюдал из автомобиля, как злоумышленник напал на нескольких прохожих. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Сирии. Отмечается, что раньше он не привлекал внимания полиции. Его мотивы пока неизвестны.