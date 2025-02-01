В Нижнем Новгороде произошел пожар на площади 300 «квадратов»

В Нижнем Новгороде загорелся нежилой расселенный дом, огонь распространился на площадь 300 квадратных метров. Об этом рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения по региону Александр Луковкин.

«Около двенадцати часов ночи на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании нежилого расселенного дома по улице Дружбы», - сообщил он.

Уточняется, что пожар захватил кровлю по всей площади здания. Для тушения задействовали 11 единиц техники, 49 специалистов боролись с огнем. Горение удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщается.