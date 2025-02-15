Автобус и автомобиль рухнули в реку при обрушении моста в Перу

Автобус и автомобиль упали в реку Чанкай при обрушении моста в Перу, два человека погибли. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций страны Рауль Перес-Рейес.

«Два человека погибли и по меньшей мере 38 пострадали при обрушении моста Чанкай», - приводит его слова портал Infobae.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. Отмечается, что автомобиль унесло течением на 300 метров от места происшествия. На месте работают спасательные службы, прокуратура начала расследование в связи с произошедшим ДТП.