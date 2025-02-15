В Севастополе жестоко убили джазовую певицу NEMA

В дачном кооперативе в Севастополе была жестоко убита джазовая певица Наталья Немеляйнен, ее спутник получил ранения. Об этом говорится в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Инцидент произошел во время застолья пары с соседом, когда между ними вспыхнула ссора.

«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю», - говорится в сообщении.

От полученных травм солистка проекта NEMA скончалась. Мужчине оказали помощь прибывшие на место происшествия медики.

Смерть певицы подтвердил ее бывший супруг Александр на своей странице во Вконтакте. Он отметил, что женщина на пороге дома «яростно дралась несколько минут» с обидчиком, когда тот ударил ее камнем.

Подозреваемый на данный момент заключен под стражу. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав несовершеннолетней дочери погибшей вокалистки. В настоящее время ребенок находится у отца.