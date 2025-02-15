МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Севастополе жестоко убили джазовую певицу NEMA

Инцидент произошел на дачном участке во время ссоры певицы и ее спутника с соседом.
Игнат Далакян 2025-02-15 21:20:09
© Фото: Наталья Немеляйнен, Вконтакте

В дачном кооперативе в Севастополе была жестоко убита джазовая певица Наталья Немеляйнен, ее спутник получил ранения. Об этом говорится в телеграм-канале СУ СК России по региону.

Инцидент произошел во время застолья пары с соседом, когда между ними вспыхнула ссора.

«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю», - говорится в сообщении.

От полученных травм солистка проекта NEMA скончалась. Мужчине оказали помощь прибывшие на место происшествия медики.

Смерть певицы подтвердил ее бывший супруг Александр на своей странице во Вконтакте. Он отметил, что женщина на пороге дома «яростно дралась несколько минут» с обидчиком, когда тот ударил ее камнем.

Подозреваемый на данный момент заключен под стражу. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав несовершеннолетней дочери погибшей вокалистки. В настоящее время ребенок находится у отца.

#в стране и мире #убийство #певица #джаз #NEMA
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 