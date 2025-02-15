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В Ростовской области Skoda столкнулась с МАЗом, двое погибших

Легковой автомобиль Skoda Yeti вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Дарина Криц 2025-02-15 20:42:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Каширском районе Ростовской области произошла авария, жертвами которой стали два человека. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали грузовой и легковой автомобили МАЗ и Skoda Yeti, соответственно.

На 43-м километре автодороги Миллерово - Вешенская водитель «Шкоды» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем в составе полуприцепа.

Погибшими оказались водитель и пассажир «Шкоды». Инцидент произошел в 16:20 по московскому времени, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

#в стране и мире #Ростовская область #авария #ДТП #погибли люди
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