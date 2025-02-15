У берегов Греции произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 3,6

У греческих берегов произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,9.

Согласно данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в Эгейском море на глубине пяти километров.

Эпицентр землетрясения располагался в 109 километрах восточнее города Салоники и к югу и юго-востоку от населенного пункта Неа-Рода с 1,1 тысячи жителей.

Также движения земной коры зафиксированы у греческих островов Додеканеса. Землетрясение было незначительным, магнитудой 3,6. Оно также произошло на пятикилометровой глубине в 155 километрах к северу от города Ираклион на острове Крит.