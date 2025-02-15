МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У берегов Греции произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 3,6

Оба землетрясения магнитудой 4,9 и 3,6 произошли на пятиметровой глубине в Эгейском море.
Дарина Криц 2025-02-15 19:56:53
© Фото: Juergen Tap HOCH ZWEI Globallookpress

У греческих берегов произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,9.

Согласно данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в Эгейском море на глубине пяти километров.

Эпицентр землетрясения располагался в 109 километрах восточнее города Салоники и к югу и юго-востоку от населенного пункта Неа-Рода с 1,1 тысячи жителей.

Также движения земной коры зафиксированы у греческих островов Додеканеса. Землетрясение было незначительным, магнитудой 3,6. Оно также произошло на пятикилометровой глубине в 155 километрах к северу от города Ираклион на острове Крит.

#в стране и мире #Эгейское море #землетрясение #Греция #Магнитуда #сейсмологи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 