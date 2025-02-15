На трассе под Калининградом столкнулись 26 машин

Массовая авария с участием 26 машин произошла на трассе в Калининградской области. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что зафиксировано шесть ДТП.

«Произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали семь человек, среди которых один несовершеннолетний.

Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды.