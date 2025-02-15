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На трассе под Калининградом столкнулись 26 машин

Известно о семи пострадавших, среди которых один несовершеннолетний.
Игнат Далакян 2025-02-15 18:45:58
© Фото: МЧС Калининградской области, Вконтакте © Видео: gibdd39, Telegram

Массовая авария с участием 26 машин произошла на трассе в Калининградской области. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что зафиксировано шесть ДТП.

«Произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали семь человек, среди которых один несовершеннолетний.

Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям воздержаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды.

#в стране и мире #Калининградская область #авария #ДТП
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