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Писательница из США Сент-Клэр сообщила, что родила ребенка от Маска

По словам Сент-Клэр, ранее она не сообщила о событии, чтобы не нарушать конфиденциальность и защитить ребенка.
Игнат Далакян 2025-02-15 17:57:32
© Фото: stclairashley, Х

Американская писательница и консервативная активистка Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от американского миллиардера и главы департамента эффективности государственного управления США Илона Маска.

«Пять месяцев назад я приветствовала появление на свет нового ребенка. Отец - Илон Маск», - написала она в социальной сети X.

По словам Сент-Клэр, она не сообщала о событии ранее для того, чтобы не нарушать конфиденциальность и защитить ребенка. Женщина также попросила журналистов уважать частную жизнь.

Известно, что у Эшли Сент-Клер также имеется сын от другого мужчины. Сама писательница известна в Соединенных Штатах как автор детской книги «Слоны - это не птицы».

Сам Илон Маск пока никак не прокомментировал эту новость. По данным журнала People, у него есть 13 детей от четырех женщин.

#илон маск #ребенок #писательница #Эшли Сент-Клэр
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