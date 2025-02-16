В ЛНР показали пожарный броневик для работы на передовой

Сотрудники МЧС России Лисичанска показали бронированную пожарную машину, способную работать в условиях боевых действий. Обычное с виду транспортное средство спасателей имеет бронированные стекла, двери и двигатель.

«Бронирован здесь моторный отсек и боевой отсек, где находится личный состав. Они (пожарные машины - Прим. ред.) имеют броневые листы защиты», - рассказал начальник пожарно-спасательной части в Лисичанске Александр Пильтенко.

Для работы в условиях ведения боевых действий пожарные ЛНР вынуждены выезжать на вызов в бронежилетах и шлемах. Им нередко приходится тушить пожары под ударами FPV-дронов и артиллерии, вести борьбу с огнем на нефтехранилищах и в подожженных диверсантами лесах, а также разбирать завалы после ударов ВСУ ракетами западного производства.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «Пожарные в зоне СВО» зрителям расскажут, как спасатели МЧС России в зоне специальной военной операции работают в условиях ведения боевых действий.