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В ЛНР показали пожарный броневик для работы на передовой

У пожарных машин сотрудников МЧС в Лисичанске имеется бронированный моторный и боевой отсек.
Игнат Далакян 2025-02-16 13:19:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники МЧС России Лисичанска показали бронированную пожарную машину, способную работать в условиях боевых действий. Обычное с виду транспортное средство спасателей имеет бронированные стекла, двери и двигатель.

«Бронирован здесь моторный отсек и боевой отсек, где находится личный состав. Они (пожарные машины - Прим. ред.) имеют броневые листы защиты», - рассказал начальник пожарно-спасательной части в Лисичанске Александр Пильтенко.

Для работы в условиях ведения боевых действий пожарные ЛНР вынуждены выезжать на вызов в бронежилетах и шлемах. Им нередко приходится тушить пожары под ударами FPV-дронов и артиллерии, вести борьбу с огнем на нефтехранилищах и в подожженных диверсантами лесах, а также разбирать завалы после ударов ВСУ ракетами западного производства.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «Пожарные в зоне СВО» зрителям расскажут, как спасатели МЧС России в зоне специальной военной операции работают в условиях ведения боевых действий.

#Военная приемка #ЛНР #МЧС России #наш эксклюзив #пожарные #пожарная машина #Лисичанск #пожарная техника #пожарный броневик
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