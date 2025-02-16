Куренков рассказал, как меняется пожарная техника в условиях СВО

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков рассказал в эфире программы «Военная приемка», как меняется пожарная техника в условиях специальной военной операции. В качестве примера он привел цистерны машин спасателей.

«Уже давно все переходит в пластик, в том числе и цистерны, которые находятся в этой надстройке. Специальная военная операция показала, что ремонтоспособность этих цистерн в разы выше. То есть, буквально, эпоксидной смолой это замазывается и продолжается движение, а металлические цистерны надо забивать деревянными пробочками», объяснил министр.

Кроме того, он обратил внимание на опыт пожарных из Кубы, которые активно используют мотоциклы при чрезвычайных ситуациях.

«Пожарный мотоцикл работает своего рода разведчиком. Он очень быстро реагирует в городской среде. Невзирая на пробки и узкие улочки, он приезжает первым», - рассказал Куренков.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «Пожарные в зоне СВО» зрителям расскажут, как спасатели МЧС России в зоне специальной военной операции работают в условиях ведения боевых действий.