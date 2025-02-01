В Бразилии в небе появились гигантские «паучьи дожди»

В Бразилии заметили так называемый «дождь» из пауков. Огромное количество паукообразных сплели гигантскую паутину прямо над городом Сан-Томе-дас-Летрас штата Минас-Жерайс.

Местная экоактивистка Бруно Наоми нашла пауков в южной части штата. Те заполонили небо. проявляли активность ночью и спали днем. В одной такой паутине может находиться до 500 пауков.

«Ее фото с заполонившими небо пауками стали вирусными. Интернет-пользователи назвали это явление "паучьим дождем"», - пишет о произошедшем 360.ru со ссылкой на местное издание.

Девушка рассказала, что ежедневно наблюдает эти сцены по возвращении домой. Особи плетут огромную паутину, которая тянется с одного края дороги на другой. Уточняется, что эти пауки относятся к виду Parawixia Bistriata.

Также уточняется, что для этого времени года такое явление, как «паучий дождь», нормальное, поскольку у этих пауков сезон размножения и они собираются в одном месте. Из-за влажной и жаркой погоды в период с декабря по март эти паукообразные «выставляют себя напоказ» в паутине.