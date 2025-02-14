Москвич из-за ревности попытался отравить знакомого ртутью в пирожках

Житель Москвы из-за ревности попытался убить своего конкурента при помощи ртути. Он купил четыре градусника и достал из них опасное вещество. Затем злоумышленник вместе с потенциальной жертвой отправился в кафе, где через шприц вколол отраву в пирожки. Подробности неудачного покушения рассказали в Следственном комитете России.

После употребления выпечки потерпевшего доставили в больницу. В лечебное учреждение отвезли и отравителя. Однако он лишь симулировал недомогание, для того чтобы отвести от себя подозрения.

«В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося», - отметили в СК РФ.

В итоге мужчина все же признал свою вину. На него завели уголовное дело.