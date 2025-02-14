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Горбатый кит проглотил и выплюнул молодого человека в Чили

Инцидент произошел в бухте Эль-Агила на юге Чили.
Анастасия Бобылева 2025-02-14 03:32:10
© Фото: Bai Xuefei XinHua Globallookpress

В бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас на юге Чили горбатый кит попытался проглотить 24-летнего молодого человека, однако в итоге выплюнул его. Инцидент произошел 8 февраля, пишет El Pais.

В публикации говорится, что Адриан Симанкас плавал в Магеллановом проливе на надувном каяке и вдруг почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из лодки. Он помнит, как оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. Затем его с силой выбросило на поверхность.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», - поделился с журналистами Симанкас.

Его отец, с которым молодой человек вместе отправился в плавание, запечатлел все произошедшее на видео, которое в итоге разошлось в сети. Из этого приключения Адриан Симанкас вышел невредимым и не получил никаких травм.

#в стране и мире #чили #Животные #горбатый кит
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