Ветеран ВОВ Васильченко рассказала, как стала связистом в 14 лет

Надежду Петровну призвали на войну в 14 лет. После окончания 7-го класса она пыталась поступить в педучилище, но туда принимали только с 15 лет.

«Отец сделал справку, где было написано, что я на год старше, поэтому меня призвали воевать. Нас, несколько девочек, взяли в штаб 96-й части. Определили, кто будет связистом, кто разведчиком. Учили самолеты определять», - вспоминает Васильченко.

Она также поделилась историей, как чудом выжила после одной из бомбежек. Надежда Васильченко добиралась до штаба в крепости Шнайдемюль во время Великой Отечественной войны. Когда она переползала через железнодорожные пути, немцы сбросили бомбу и все вокруг вспыхнуло. Спасли юную девушку работники станции.

«Пушки стояли где-то в поле, а штаб находился возле железной дороги у моста, дали указание наладить связь с одним из подразделений. Во время бомбежки, когда переползала через железную дорогу, я загорелась. Меня спасли работники», - рассказала ветеран.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 84 дня. Телеканал «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.