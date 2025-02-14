МЧС приступили к борьбе с огнем на 1 400 «квадратах» в Анапе

В Краснодарском крае, в окрестностях Анапы, загорелся пансионат. На место прибыли сотрудники МЧС России, они борются с пламенем на площади почти полторы тысячи квадратных метров.

Уточняется, что горит жилой корпус и общественного питания. Из здания эвакуировали 26 человек.

Инцидент произошел в станице Благовещенской, об этом пишет пресс-служба ведомства.

«В станице Благовещенской огнем охвачено 1 400 квадратов зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит», - уточнили в МЧС.

К тушению привлекли 79 специалистов ведомства и 25 единиц техники. Пострадавших нет, согласно предварительным данных.