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МЧС приступили к борьбе с огнем на 1 400 «квадратах» в Анапе

В станице Благовещенской загорелся пансионат, из него эвакуировали 26 человек.
Дарина Криц 2025-02-14 19:58:41
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Краснодарском крае, в окрестностях Анапы, загорелся пансионат. На место прибыли сотрудники МЧС России, они борются с пламенем на площади почти полторы тысячи квадратных метров.

Уточняется, что горит жилой корпус и общественного питания. Из здания эвакуировали 26 человек.

Инцидент произошел в станице Благовещенской, об этом пишет пресс-служба ведомства.

«В станице Благовещенской огнем охвачено 1 400 квадратов зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит», - уточнили в МЧС.

К тушению привлекли 79 специалистов ведомства и 25 единиц техники. Пострадавших нет, согласно предварительным данных.

 

#пожар #Краснодарский край #МЧС РФ #ЧП #анапа
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