ВС России ликвидировали два беспилотника ВСУ над Черным морем

Минобороны России сообщило об уничтоженных двух беспилотниках над Черным морем.
Ликвидация вражеских БПЛА произошла вечером, в начале восьмого часа.
«Около 19:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря», - уточнили в пресс-службе МО РФ.
В ночь на 14 февраля российские Вооруженные силы сбили 50 украинских беспилотников. Большая часть вражеских дронов перехвачена в Белгородской области, там дежурные средства ПВО сбили 41 дрон.
Еще пять БПЛА противника сбили в Воронежской области и четыре - в Ростовской.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.
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