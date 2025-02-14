ВС России ликвидировали два беспилотника ВСУ над Черным морем

Минобороны России сообщило об уничтоженных двух беспилотниках над Черным морем.

Ликвидация вражеских БПЛА произошла вечером, в начале восьмого часа.

«Около 19:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря», - уточнили в пресс-службе МО РФ.

В ночь на 14 февраля российские Вооруженные силы сбили 50 украинских беспилотников. Большая часть вражеских дронов перехвачена в Белгородской области, там дежурные средства ПВО сбили 41 дрон.

Еще пять БПЛА противника сбили в Воронежской области и четыре - в Ростовской.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.