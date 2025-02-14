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ВС России ликвидировали два беспилотника ВСУ над Черным морем

Два беспилотника противника сбили в 19:15 над черноморской акваторией.
2025-02-14 20:39:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтоженных двух беспилотниках над Черным морем.

Ликвидация вражеских БПЛА произошла вечером, в начале восьмого часа.

«Около 19:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря», - уточнили в пресс-службе МО РФ.

В ночь на 14 февраля российские Вооруженные силы сбили 50 украинских беспилотников. Большая часть вражеских дронов перехвачена в Белгородской области, там дежурные средства ПВО сбили 41 дрон.

Еще пять БПЛА противника сбили в Воронежской области и четыре - в Ростовской.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Черное море #силы пво #сбили беспилотники
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