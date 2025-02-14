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Десятки постояльцев хостела госпитализированы в Москве из-за отравления

Пострадавшими оказались рабочие из Таджикистана и Узбекистана. Накануне они ели суп и курицу.
Игнат Далакян 2025-02-14 18:19:01
© Фото: moscowproc, Telegram

Десятки человек госпитализированы после отравления в московском хостеле.

По данным 360.ru, пострадавшими оказались строители из Узбекистана и Таджикистана. Известно, что накануне они ели курицу и суп. После этого им стало плохо, пришлось вызвать скорую. Телеканал отмечает, что всего пострадали не менее 50 человек.

Департамент здравоохранения сообщает в своем Telegram-канале о 20 госпитализированных. Отмечается, что их состояние оценивается как средней тяжести. На данный момент все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме.

Роспотребнадзор по городу Москве сообщил, что у отравившихся обнаружены признаки острой кишечной инфекции. На данный момент специалисты проводят мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний по всем адресам, где осуществлялось приготовление продукции, проживали, а также питались рабочие.

Прокуратура Москвы начала проверку поставщика питания.

#отравление #суп #госпитализация #Курица #Строители
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