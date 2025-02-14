Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил провокацию с Чернобыльской АЭС, потому что не мог приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности «с пустыми руками». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Нет никаких сомнений. Сомнений и быть не может», - отметила дипломат.

Она добавила, что удар по ЧАЭС является очередным страшным и очень опасным перформансом Киева для Запада. Он нужен, чтобы снова получить деньги и оружие.

Напомним, информацию о попадании беспилотника в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее украинской провокацией. Он отметил, что ВС РФ не наносят удары по объектам атомной инфраструктуры.

Также по этой теме высказался и советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, организаторы провокации хотели продемонстрировать якобы безответственность РФ с точки зрения ядерной безопасности.