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В Приморском крае загорелся автобус с пассажирами

Автобус следовал по маршруту «Владивосток - Лесозаводск», когда его двигатель внезапно загорелся.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 05:37:08
© Фото: prosecutor_pk Telegram

В Приморском крае загорелся автобус с пятью пассажирами внутри. Он следовал по маршруту №511 «Владивосток - Лесозаводск», сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Отмечается, что прокуратура Кировского района, где произошел инцидент, начала проверку по факту произошедшего.

«Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту возгорания двигателя автобуса, осуществляющего перевозку пассажиров по межмуниципальному маршруту №511 «Владивосток - Лесозаводск»», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что никто из пяти пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал. Представитель районной прокуратуры выехал на место, чтобы скоординировать работу правоохранительных органов и специальных служб.

#Приморский край #автобус #Возгорание #Прокуратура #инцидент
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