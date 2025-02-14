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Мужчина напал на двух женщин в храме в Подольске

Нападавшим оказался ранее судимый 35-летний мужчина, его задержала полиция.
Анастасия Бобылева 2025-02-14 00:25:57
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В храме в Подольске 35-летний мужчина напал на двух женщин и похитил деньги из ящика с пожертвованиями. Об инциденте сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Нарушителя задержали сотрудники полиции, им оказался ранее судимый житель Свердловской области. Как пишет МВД, он ударил двух служительниц пластиковой трубой, затем разбил на иконе стекло и порвал плакаты.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания с применением насилия). Об этом сообщило главное следственное управление (ГСУ) СК России по Московской области.

#в стране и мире #храм #нападение
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