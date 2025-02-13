В ДТП с маршруткой в Дагестане погибли четыре человека

В Дагестане произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и маршруткой, в результате которого погибли четыре человека. Об этом пишет минздрав региона.

«Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар в агональном состоянии, с травмами, несовместимыми с жизнью», - уточняет ведомство.

В минздраве также сообщили об 11 раненых в результате аварии. Из них восемь человек оказались в больнице, в том числе двое детей 2 и 4 лет. По словам врачей, состояние детей среднетяжелое. Еще трое пострадавших получили легкие травмы, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

ДТП произошло в 16:45 на дороге вблизи села «Львовское № 1» Бабаюртовского района. Прокуратура начала проверку, чтобы оценить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.