МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Высокая цена за Победу: как освобождали Будапешт от фашистов

Штурм Будапешта длился полтора месяца - до середины февраля 1945-го. Красной Армии противостоял почти 200-тысячный гарнизон.
Игнат Далакян 2025-02-13 22:56:21
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

После разгрома немецких войск в Молдавии и Румынии в октябре 1944-го года войска Родиона Малиновского вышли к границам Венгрии. Им предстояло прорвать оборону группы армий «Юг», которую усилили части вермахта из Польши и Западной Европы. Стремление диктатора Миклоша Хорти замириться с Москвой нацисты успели пресечь - стремительного наступления не получилось.

«Когда Гитлер понял, что он хочет заключить перемирие с Советским Союзом, он его убрал из Будапешта и вместо него поставил ярого фашиста Салаши. Поэтому далеко не вся венгерская армия перешла на сторону Красной армии. И более того, немецкие фашисты поставили в каждом подразделении венгерской армии своего человека», - поделилась внучка маршала Матвея Захарова Мария Корнеева.

За месяц упорных боев наши войска разгромили 10 дивизий противника и открыли себе путь на Будапешт. Но столица Венгрии была серьезно укреплена. С конца декабря к операции подключились части 3-го Украинского фронта маршала Толбухина. 26-го числа город был окружен - чтобы избежать лишних жертв, немецкому гарнизону предложили сложить оружие. И в очередной раз нацисты показали свою подлинную сущность.

«Парламентеры были убиты. Потому что от 2-го Украинского фронта к окруженным в Будапеште немецким войскам пошел венгерский офицер, и он был убит сразу. А от 3-го Украинского фронта пошел советский офицер - да, его приняли, отказали в капитуляции, и когда он возвращался, его убили в спину. То есть, вот это вероломство - оно просто потрясает», - рассказала Корнеева.

Штурм Будапешта длился полтора месяца - до середины февраля 1945-го. Почти 200-тысячный гарнизон отчаянно сопротивлялся - победа далась Красной Армии дорогой ценой.

Однажды маршал Матвей Захаров встретил в Будапеште двух советских солдат, они рассказали, что вся их рота погибла в ожесточенных боях за город. Штурм длился полтора месяца, 13-го февраля 1945 года Красная армия освободила Будапешт от фашистов.

«Дедушка ехал по городу и увидел, что около баррикады сидят двое советских воинов. Один из них доложился и сказал: "Такая-то рота обедает". Дедушка оглянулся и говорит: "А где рота?". Он отвечает: "Мы вдвоем остались...», - рассказала внучка маршала Захарова

Венгры встречали советских воинов с ликованием. Известная актриса Франческа Гааль вышла навстречу солдатам и наигрывала на губной гармошке мелодии из фильмов, поделилась дочь маршала авиации Владимира Судец Галина.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 85 дней. Телеканал «Звезда» ведет отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.

#Великая Отечественная война #Венгрия #Будапешт #100 дней до победы #освобождение Будапешта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 