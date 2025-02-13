Высокая цена за Победу: как освобождали Будапешт от фашистов

После разгрома немецких войск в Молдавии и Румынии в октябре 1944-го года войска Родиона Малиновского вышли к границам Венгрии. Им предстояло прорвать оборону группы армий «Юг», которую усилили части вермахта из Польши и Западной Европы. Стремление диктатора Миклоша Хорти замириться с Москвой нацисты успели пресечь - стремительного наступления не получилось.

«Когда Гитлер понял, что он хочет заключить перемирие с Советским Союзом, он его убрал из Будапешта и вместо него поставил ярого фашиста Салаши. Поэтому далеко не вся венгерская армия перешла на сторону Красной армии. И более того, немецкие фашисты поставили в каждом подразделении венгерской армии своего человека», - поделилась внучка маршала Матвея Захарова Мария Корнеева.

За месяц упорных боев наши войска разгромили 10 дивизий противника и открыли себе путь на Будапешт. Но столица Венгрии была серьезно укреплена. С конца декабря к операции подключились части 3-го Украинского фронта маршала Толбухина. 26-го числа город был окружен - чтобы избежать лишних жертв, немецкому гарнизону предложили сложить оружие. И в очередной раз нацисты показали свою подлинную сущность.

«Парламентеры были убиты. Потому что от 2-го Украинского фронта к окруженным в Будапеште немецким войскам пошел венгерский офицер, и он был убит сразу. А от 3-го Украинского фронта пошел советский офицер - да, его приняли, отказали в капитуляции, и когда он возвращался, его убили в спину. То есть, вот это вероломство - оно просто потрясает», - рассказала Корнеева.

Штурм Будапешта длился полтора месяца - до середины февраля 1945-го. Почти 200-тысячный гарнизон отчаянно сопротивлялся - победа далась Красной Армии дорогой ценой.

Однажды маршал Матвей Захаров встретил в Будапеште двух советских солдат, они рассказали, что вся их рота погибла в ожесточенных боях за город. Штурм длился полтора месяца, 13-го февраля 1945 года Красная армия освободила Будапешт от фашистов.

«Дедушка ехал по городу и увидел, что около баррикады сидят двое советских воинов. Один из них доложился и сказал: "Такая-то рота обедает". Дедушка оглянулся и говорит: "А где рота?". Он отвечает: "Мы вдвоем остались...», - рассказала внучка маршала Захарова

Венгры встречали советских воинов с ликованием. Известная актриса Франческа Гааль вышла навстречу солдатам и наигрывала на губной гармошке мелодии из фильмов, поделилась дочь маршала авиации Владимира Судец Галина.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 85 дней. Телеканал «Звезда» ведет отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики рассказывают о своих подвигах и воспоминаниях.