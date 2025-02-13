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В Петербурге юрист и власти начали выяснять настоящее имя убийцы Пушкина

Желание российского юриста докопаться до правды и восстановить историческую справедливость привело к решению государства провести историко-культурную экспертизу, чтобы установить имя дуэлянта Дантеса, с которым стрелялся поэт Пушкин.
Павел Кутаренко Дарина Криц 2025-02-13 22:44:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Десятого февраля, ровно 188 лет назад, у Черной речки произошла дуэль между русским поэтом Александром Пушкиным и Дантесом. Они стрелялись с 20 шагов, в результате чего всемирно известный гений был смертельно ранен в живот. Однако только сейчас обнаружилось, что в официальных документах поэт стрелялся не с тем Дантесом.

В документах на сайте правительства Петербурга это место - объект культурного наследия - названо «местом дуэли Пушкина с Дантесом Э.», хотя известно, что подлого француза все-таки звали Жоржем. Эту ошибку случайно обнаружила юрист Юлия Коновалова. Она же и предположила, что ее причина - в банальной опечатке.

На месте той самой дуэли никаких упоминаний имени убийцы «солнца русской поэзии» нет.

«Мне кажется, это самое простое. Потому что на клавиатуре близко расположены буквы "Э" - Эдмон и "Ж" - Жорж. Просто пальчиками перепутали. Мне стало обидно за такую историческую несправедливость. Мне стало понятно, что эта ошибка будет дальше транслироваться. И мне захотелось ее исправить. Я совершенно не думала, что это будет так трудно», - рассказала юрист Юлия Коновалова.

Она допускает, что Жоржа Дантеса могли перепутать с Эдмоном Дантесом - главным героем романа «Граф Монтекристо» Александра Дюма.

Но, как говорится, они сошлись не сразу - вода и камень, лед и пламень, юрист Коновалова и чиновники. Два года Юлия вела переписку с просьбой исправить ошибку, и даже дошла до Минкульта. В итоге выяснила, что причиной неточности стало постановление Правительства России 20-летней давности. Это уже оттуда «Дантес Э.» «перекочевал» в остальные подзаконные акты, а исправить досадную ошибку можно только после проведения государственной историко-культурной экспертизы.

«Данная ошибка не влияет на установленные границы и режим территории объекта культурного наследия. С целью исправления опечатки в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 года Комитетом по государственному контролю и охране памятников Петербурга организовано проведение государственной историко-культурной экспертизы за внебюджетный счет», - говорится в официальном комментарии Комитета по государственному контролю, охране и использованию памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Звезде», оплатить эту экспертизу уже согласился некий меценат, его имя скрыто завесой тайны, поэтому можно нафантазировать, что им может оказаться и потомок Жоржа Дантеса. Историки уверены: неточность в документах обидная и ее нужно исправить. 

#Санкт-Петербург #Александр Пушкин #наш эксклюзив #Черная речка #дуэль Пушкина #Дантес
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