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Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с судном в Средиземноморье

Информации о жертвах столкновения двух морских судов в Средиземном море нет, также неизвестно о полученных повреждениях.
Дарина Криц 2025-02-13 20:29:17
© Фото: navy.mil

В Средиземном море произошло столкновение двух судов, одним из которых оказался авианосец США USS Harry Truman.

Уточняется, что на пути авианосца возникло торговое судно Besiktas-M. Об инциденте сообщили военно-морские силы США. При этом нет информации о возможных пострадавших или полученных от столкновения повреждениях.

«Авианосец USS Harry Truman участвовал в столкновении с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 23:46 по местному времени (13 февраля 00:46 по московскому времени)», - уточнила пресс-служба американского ведомства.

Уточняется, что авианосец находился недалеко от египетского Порт-Саида в Средиземном море.

Специалисты занялись расследованием причин случившегося. При столкновении двигательные установки остались целыми, без повреждений.

#в стране и мире #Средиземное море #торговое судно #авианосец USS Harry Truman #столкновение судов #Besiktas-M
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