Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с судном в Средиземноморье

В Средиземном море произошло столкновение двух судов, одним из которых оказался авианосец США USS Harry Truman.

Уточняется, что на пути авианосца возникло торговое судно Besiktas-M. Об инциденте сообщили военно-морские силы США. При этом нет информации о возможных пострадавших или полученных от столкновения повреждениях.

«Авианосец USS Harry Truman участвовал в столкновении с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 23:46 по местному времени (13 февраля 00:46 по московскому времени)», - уточнила пресс-служба американского ведомства.

Уточняется, что авианосец находился недалеко от египетского Порт-Саида в Средиземном море.

Специалисты занялись расследованием причин случившегося. При столкновении двигательные установки остались целыми, без повреждений.