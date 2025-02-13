На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,4

В окрестностях города Сочи произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,4. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров в горах, примерно в восьми километрах от села Солохаул.

О произошедшем сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Краснодарскому краю и городскую администрацию. При этом местные СМИ привели сообщения сочинцев. согласно которым у них шаталась мебель и звенела посуда.

Во время произошедшего сейсмособытия пострадавших, разрушений не зафиксировано, местная инфраструктура продолжает работать штатно.