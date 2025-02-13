Кремль: Путин будет рад встретить лидеров крупных стран в Москве 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве в День Победы лидеров крупных стран, если они решат приехать.

Песков подчеркнул, что этот день символизирует победу над фашизмом. Тема сегодня, отметил он, актуальна как никогда.

«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то конечно же мы, и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве», - сказал Песков в интервью Первому каналу.

При этом Дмитрий Песков ответил положительно на вопрос, относятся ли эти слова и к лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Также Песков сообщил, что Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи. Он отметил, что с Саудовской Аравией ведется конструктивное взаимодействие во многих областях.