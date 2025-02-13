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В Крыму завели дело против травмировавших младенцев врачей роддома

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Игнат Далакян 2025-02-13 17:38:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

В Крыму возбудили уголовное дело из-за заявления женщин, рожавших в роддоме Симферополя, о нанесении травм младенцам и роженицам из-за неосторожных действий врачей. Об этом сообщил ГСУ СК по республике и городу Севастополю.

«В рамках расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью младенца в симферопольском роддоме следователи устанавливают круг лиц из числа иных потерпевших», - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В ходе мониторинга соцсетей следователи обнаружили другие аналогичные факты, а также жительниц полуострова, пострадавших от действий медицинских работников из-за применения запрещенных методов извлечения плода.

Глава ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил немедленно найти всех пострадавших, допросить их в качестве потерпевших и вместе с главой Министерства здравоохранения региона немедленно организовать для них личный прием для оказания всесторонней помощи.

#в стране и мире #Крым #СК РФ #Уголовное дело #младенцы
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