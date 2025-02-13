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На северо-востоке Москвы ищут хулигана, колющего шины авто инвалидов

Жители Ростокино негодуют - злоумышленник прокалывает шины автомобилей инвалидов, которым разрешена парковка.
Дарина Криц 2025-02-13 16:53:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В одном из московских районов заметили любителя прокалывать шины. Жители Ростокино пожаловались на злоумышленника, который по ночам спускает колеса их автомобилей.

Записи с камер видеонаблюдения показали, как мужчина невозмутимо портит колеса автовладельцев. Местные жители рассказали «Звезде», что парковаться в этом месте ночью запрещено. Об этом говорится в правилах управляющей компании. Исключение составляют лишь владельцы авто, имеющие знак «Инвалид» и соответствующие документы.

«При въезде написано: "Ночная парковка запрещена". Оставляют люди, у кого инвалидные разрешения оформлены. И кто-то им упорно колет эти шины», - пояснил телеканалу один из жильцов.

Поиски злоумышленника еще не принесли результата. При этом жильцы в качестве виновников рассматривают и своих соседей, и неизвестных хулиганов.

#Москва #Автомобили #наш эксклюзив #парковка #шины #Ростокино #колеса #прокол шин
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