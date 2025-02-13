Во дворе ЖК в Лефортово неизвестный устроил стрельбу

Жители юго-востока столицы сообщили о стрельбе в районе Лефортово. Уточняется, что инцидент произошел во дворе одного из жилых комплексов.

Местная жительница рассказала, что видела двух мужчин, скрутивших третьего, на него надели наручники и куда-то повели. Вскоре туда приехали сотрудники полиции. Рядом с этими мужчинами шел еще один, четвертый. О произошедшем женщина рассказала 360.ru.

«Я находилась дома, когда услышала хлопки. Выглянув в окно, увидела нескольких мужчин, скрутивших одного. Они повели задержанного в наручниках в сторону пешеходного перехода. Через пять минут туда приехала машина полиции», - сообщила она телеканалу.

По информации Telegram-канала SHOT, звуки стрельбы слышались со стороны Красноказарменного проезда. Злоумышленник произвел выстрелы из травматического оружия.