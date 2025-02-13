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При взрыве в баре во Франции пострадали 12 человек

По словам прокурора Франсуа Туре-де-Курси, произошедшее не было террористическим актом.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 02:08:08
© Фото: CarlosS08594935 X.com © Видео: CarlosS08594935 X.com

В одном из баров города Гренобль во Франции прогремел взрыв, 12 человек пострадали. Об этом пишет Le Temps, ссылаясь на AFP.

Как сообщает издание, взрыв мог произойти из-за брошенной гранаты. Заведению был нанесен серьезный ущерб, это видно на кадрах, которые попали в сеть.

Прокурор Гренобля Франсуа Туре-де-Курси прокомментировал произошедшее. Он заявил, что взрыв точно не был террористическим актом. Прокурор также уточнил, что двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии.

#в стране и мире #Франция #взрыв #инцидент #Гренобль
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