При взрыве в баре во Франции пострадали 12 человек

В одном из баров города Гренобль во Франции прогремел взрыв, 12 человек пострадали. Об этом пишет Le Temps, ссылаясь на AFP.

Как сообщает издание, взрыв мог произойти из-за брошенной гранаты. Заведению был нанесен серьезный ущерб, это видно на кадрах, которые попали в сеть.

Прокурор Гренобля Франсуа Туре-де-Курси прокомментировал произошедшее. Он заявил, что взрыв точно не был террористическим актом. Прокурор также уточнил, что двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии.