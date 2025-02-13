Агент Олега Меньшикова назвала бредом сообщения о раке у актера

Информация о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили рак, недостоверная. Об этом сообщила в беседе с 360.ru агент артиста Ксения Дремова.
«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно», - цитирует ее слова телеканал.
Агент также подчеркнула, что все запланированные в Театре Ермоловой постановки с участием Меньшикова идут согласно плану. Ожидается, что завтра он выйдет на сцену.
Ранее в Сети появились сообщения, что у артиста якобы обнаружили онкологию и ему назначили курс специальной терапии.
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