Агент Олега Меньшикова назвала бредом сообщения о раке у актера

Информация о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили рак, недостоверная. Об этом сообщила в беседе с 360.ru агент артиста Ксения Дремова.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно», - цитирует ее слова телеканал.

Агент также подчеркнула, что все запланированные в Театре Ермоловой постановки с участием Меньшикова идут согласно плану. Ожидается, что завтра он выйдет на сцену.

Ранее в Сети появились сообщения, что у артиста якобы обнаружили онкологию и ему назначили курс специальной терапии.