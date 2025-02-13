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Агент Олега Меньшикова назвала бредом сообщения о раке у актера

Агент артиста Дремова подчеркнула, что все постановки с его участием идут согласно плану.
Глеб Владовский 2025-02-13 11:14:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Информация о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили рак, недостоверная. Об этом сообщила в беседе с 360.ru агент артиста Ксения Дремова.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно», - цитирует ее слова телеканал.

Агент также подчеркнула, что все запланированные в Театре Ермоловой постановки с участием Меньшикова идут согласно плану. Ожидается, что завтра он выйдет на сцену.

Ранее в Сети появились сообщения, что у артиста якобы обнаружили онкологию и ему назначили курс специальной терапии.

#в стране и мире #онкология #рак #олег меньшиков #недостоверная информация
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