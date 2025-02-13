Военный самолет США упал в заливе Сан-Диего

Телеканал Fox News сообщил о падении военного самолета в заливе Сан-Диего недалеко от авиабазы ВМС США в Калифорнии. Двоих пилотов, которые находились на борту, удалось спасти.

«Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд в среду. В ВМС подтвердили, что на борту Boeing EA-18G Growler было два пилота и что оба были спасены», - говорится в публикации.

Береговая охрана Сан-Диего подтвердила, что пилотов спасло рыболовное судно. Сейчас они находятся в больнице, их состояние стабильно, пишет телеканал. Отмечается, что к месту происшествия направили 60 пожарных и различную технику, в том числе вертолет.