МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Володин: Запад пустил в ход порошок из червей в пищу из-за санкций против РФ

По словам Володина, решение на Западе аргументировали тем, что эта добавка является альтернативным источником белка.
Глеб Владовский 2025-02-12 09:08:16
© Фото: Nathan Denette, Keystone Press Agency, Globallookpress

Страны Евросоюза из-за введения антироссийских санкций были вынуждены использовать в пищу порошок из личинок червей. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ЕС уже на законодательном уровне разрешили использовать в пищевой промышленности порошок из личинок хрущака (желтый мучной червь).

«В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетертое насекомое. В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей - альтернативный источник белка», - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что на самом деле это последствия санкционной политики стран Запада, которая обернулась для них крахом. Вместо того чтобы оказать аграриям помощь, власти ищут альтернативные способы накормить народ. Спикер также отметил, что, несмотря на дешевизну разведения насекомых, потребление их в пищу чревато последствиями для здоровья.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза собираются изготовлять пищевой белок из мучных червей для производства человеческого питания.

#в стране и мире #евросоюз #Вячеслав Володин #Антироссийские санкции #пищевая добавка #санкции ЕС #мучной червь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 