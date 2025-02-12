Страны Евросоюза из-за введения антироссийских санкций были вынуждены использовать в пищу порошок из личинок червей. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ЕС уже на законодательном уровне разрешили использовать в пищевой промышленности порошок из личинок хрущака (желтый мучной червь).

«В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетертое насекомое. В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей - альтернативный источник белка», - написал политик в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что на самом деле это последствия санкционной политики стран Запада, которая обернулась для них крахом. Вместо того чтобы оказать аграриям помощь, власти ищут альтернативные способы накормить народ. Спикер также отметил, что, несмотря на дешевизну разведения насекомых, потребление их в пищу чревато последствиями для здоровья.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза собираются изготовлять пищевой белок из мучных червей для производства человеческого питания.