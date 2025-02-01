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По Германии прокатилась волна антимиграционных протестов

Одобренная Бундестагом резолюция предусматривает депортацию лиц и обеспечение долгосрочного контроля на границах.
Марина Крижановская 2025-02-01 23:44:21
© Фото: Jason Tschepljakow dpa Globallookpress

В Германии после голосования по миграции в Бундестаге начались массовые демонстрации с участием нескольких тысяч человек. Протесты проходят в различных немецких городах.

Так, в Карлсруэ, федеральная земля Баден-Вюртемберг, по центру города прошел марш из порядка пяти тысяч человек, хотя изначально ожидалось 500, и в Мангейме. Об этом сообщило местное агентство DPA.

«Тысячи людей заполонили улицы Германии, чтобы выразить протест против попыток консервативной партии провести законопроект в немецком парламенте с помощью крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)», - уточнили журналисты.

На юге страны, в Баварии, в городе Вюрцбург протестовали около 3,8 тысячи человек, а в Аугсбурге - около 4,5 тысячи. Кроме этого, выступления могут пройти в Кемптене и Пассау.

В Гамбурге (Вольный и ганзейский город) на улицах оказались примерно 80 тысяч недовольных жителей. В Лейпциге (Саксония) свое недовольство миграционной политикой высказывали несколько тысяч человек, по одним данным участниками были 9 тысяч человек, по другим - 15 тысяч. В Эссене (Северный Рейн-Вестфалия) - 14 тысяч человек.

Кроме этого, протест против миграционной политики ХДС/ХСС высказывали в Кельне, Штутгарте, Бремене, Брауншвейге, Мюнхене и Эрлангене.

Парламент ФРГ (Бундестаг) 29 января принял резолюцию альянса партий Христианский демократический союз (ХДС) и Христианский социалистический союз (ХСС) об ужесточении миграционной политики. ХДС/ХСС предложил две резолюции, одна в пяти пунктах предлагала план по обеспечению долгосрочного контроля на границах и депортации лиц, вторая - расширить полномочия правоохранительных органов, ее отклонили. Резолюцию одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, еще 10 воздержались.

Через два дня, 31 января, Бундестаг отклонил законопроект ХДС/ХСС о миграционной политике, который бы имел уже обязательный характер в случае одобрения.

#в стране и мире #Германия #протесты #миграционная политика #Бундестаг #ХДС/ХСС #миграция #резолюция
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